Riscaldamento previsti rincari | fino a 600 euro l’anno

Da una recente analisi, sono emersi dei futuri rincari sulle bollette energetiche e sui carburanti. Tutto ciò sarà dovuto all’entrata in vigore dell’Ets2, il sistema europeo di scambio delle quote di emissione operativo dal 2005. PREVISTI RINCARI – La società di consulenza Bip, commissionato da Assogasliquidi-Federchimica ha stilato un’analisi sugli effetti che l’Ets2 avrà sull’economia italiana. Stando a quanto emerso da questo recente studio, è previsto un aumento fino a 600 euro l’anno per famiglia, mentre il carburante potrebbe arrivare fino a 280 euro annui. Davanti ai dati emersi, Matteo Cimenti, presidente di Assogasliquidi-Federchimica, ha spiegato che “anche su trasporto leggero e residenziale l’Emission Trade System inciderà molto sull’economia italiana e il suo impatto si sommerà a quello della direttiva Red III (terza direttiva europea sulle energie rinnovabili).🔗 Leggi su Dailynews24.it

