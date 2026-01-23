Rintracciato e arrestato a Latina dopo una condanna per evasione | i poliziotti lo scoprono con la droga

A Latina, gli agenti hanno rintracciato e arrestato un uomo ricercato dopo una condanna definitiva di due anni e mezzo di reclusione per evasione. Durante l’intervento, i poliziotti hanno inoltre trovato droga sul soggetto, che ora si trova nel carcere cittadino. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità e alla gestione di soggetti con precedenti penali.

Era ricercato perché destinatario di un ordine di carcerazione a causa di una condanna, diventata definitiva, a due anni e mezzo di reclusione. Il reato contestato a carico di un 45enne, rintracciato dalla polizia a Latina, era quello di evasione aggravata, commessa nel 2016 ad Anguillara Sabazia.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Ricettazione e possesso di armi, rintracciato in Romania dopo la condanna: arrestato

Prima passa la torcia olimpica, poi i poliziotti e scoprono il “market” della droga in casaA Presicce-Acquarica, le autorità hanno scoperto un’attività di spaccio di cocaina all’interno di una abitazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Truffa da mezzo milione negli Usa, uomo rintracciato e arrestato a Pavia; Rapinò una gioielleria a Lugo nel 2013: rintracciato e arrestato dai Carabinieri; Evade dagli arresti domiciliari, parte la caccia all'uomo: rintracciato e arrestato dalla polizia; Evade dai domiciliari, rintracciato e arrestato a Ravenna.

Era ricercato a livello internazionale: rintracciato e arrestato dalla Guardia di Finanza di LecceL’uomo, individuato e fermato dai militari, è risultato destinatario di un mandato di cattura emesso il 10 marzo 2022 dal Tribunale penale di Lushnja, in ... corrieresalentino.it

Arrestato dai carabinieri dopo aver rapinato e picchiato un ragazzoIl 20 gennaio notte al Borgomagno di Padova un 27enne gambiano ha fermato un giovane ciclista con la scusa di vendergli droga. Poi ha chiesto di fare una telefonata ed è fuggito con il suo smartphone. padovaoggi.it

Con una banale scusa, mette a segno una rapina, ma viene rintracciato e arrestato. I carabinieri del Radiomobile di Padova coordinati dal tenente Luca Capogna hanno messo le manette ai polsi ad un cittadino gambiano di 27 anni, senza fissa dimora e già n - facebook.com facebook