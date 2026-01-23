Rinchiusa in una stanza dello stabile abbandonato e rapinata | vittima liberata dalla polizia

Una donna è stata ritrovata liberata in una stanza di uno stabile abbandonato, dopo essere stata rapinata e sequestrata. La polizia di Ferrara ha arrestato un uomo accusato di aver commesso il crimine. L’indagine, ancora in corso, mira a chiarire i dettagli dell’accaduto e garantire la sicurezza nella zona.

Rapina e sequestro di persona. Sono gravi le accuse formulate nei confronti di un uomo, arrestato dalla polizia la mattina di giovedì 22 a Ferrara. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la vicenda si è sviluppata nella zona della vecchia distilleria, nel quadrante industriale della città. Il soggetto, tra l’altro, ha agito insieme ad altre due persone, finite anch’esse nei guai. Uno dei tre, armato di bottiglia, si è prima fatto consegnare dalla vittima il denaro, quindi l’ha rinchiusa in una stanza dello stabile diroccato, sotto la sorveglianza di uno dei complici. La stessa vittima, però, è riuscita ugualmente a contattare le forze dell’ordine e lanciare l’allarme.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

