Rimuove l' antitaccheggio dai salumi e ruba 250 euro di prodotti al supermercato

Venerdì 23, i carabinieri di Portomaggiore hanno arrestato un individuo responsabile di aver rimosso l’antitaccheggio dai salumi e rubato circa 250 euro di prodotti in un supermercato locale. L’episodio si inserisce in una serie di interventi delle forze dell’ordine per contrastare i furti nelle attività commerciali della zona.

Ancora razzie tra gli scaffali. Nella mattinata venerdì 23 i carabinieri di Portomaggiore hanno messo a segno un altro arresto – dopo quello di lunedì scorso – per un furto di generi alimentari presso un supermercato della zona. In questo caso è stato sorpreso un 76enne, già noto, che dopo aver.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Ruba prodotti di bellezza per 700 euro dal supermercato e cerca di andarsene senza pagare

Leggi anche: Ruba 70 euro di crocchette e prodotti per animali con un amico: i carabinieri afferrano il ladro dai pantaloni

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Ruba scarpe da 200 euro, denunciato dai carabinieri in pattuglia nel centro commerciale; Cronaca. Ravenna, raid tra gli scaffali dei cosmetici: arrestate due giovanissime sorprese a staccare gli antitaccheggio.

Catania, furto al Borgo: incastrato dal rumore dell’antitaccheggioIl giovane, dopo aver scelto alcuni capi, si è rifugiato in un camerino per rimuovere le placche antitaccheggio. Il rumore metallico ha però attirato l’attenzione di un commesso, il quale aveva già ... livesicilia.it

All'Esp un vigilante ha notato due giovani in azione in un negozio, i militari ne hanno bloccato uno trovando. Usato un taglia unghie per rimuovere l'antitaccheggio - facebook.com facebook