Rimuove l' antitaccheggio dai salumi e ruba 250 euro di prodotti al supermercato

Da ferraratoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 23, i carabinieri di Portomaggiore hanno arrestato un individuo responsabile di aver rimosso l’antitaccheggio dai salumi e rubato circa 250 euro di prodotti in un supermercato locale. L’episodio si inserisce in una serie di interventi delle forze dell’ordine per contrastare i furti nelle attività commerciali della zona.

Ancora razzie tra gli scaffali. Nella mattinata venerdì 23 i carabinieri di Portomaggiore hanno messo a segno un altro arresto – dopo quello di lunedì scorso – per un furto di generi alimentari presso un supermercato della zona. In questo caso è stato sorpreso un 76enne, già noto, che dopo aver.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ruba prodotti di bellezza per 700 euro dal supermercato e cerca di andarsene senza pagare

Leggi anche: Ruba 70 euro di crocchette e prodotti per animali con un amico: i carabinieri afferrano il ladro dai pantaloni

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Ruba scarpe da 200 euro, denunciato dai carabinieri in pattuglia nel centro commerciale; Cronaca. Ravenna, raid tra gli scaffali dei cosmetici: arrestate due giovanissime sorprese a staccare gli antitaccheggio.

Catania, furto al Borgo: incastrato dal rumore dell’antitaccheggioIl giovane, dopo aver scelto alcuni capi, si è rifugiato in un camerino per rimuovere le placche antitaccheggio. Il rumore metallico ha però attirato l’attenzione di un commesso, il quale aveva già ... livesicilia.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.