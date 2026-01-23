Rimini presenta il giovane talento Ronci, noto come ‘Roncino’, in evidenza nel mondo della pallavolo. A soli 16 anni, dimostra personalità e sicurezza sul campo, contribuendo con punti fondamentali e un gioco deciso. In casa Dole, si distingue come un atleta di prospettiva, capace di mantenere alta la competitività della squadra in Serie A2. Un esempio di talento precoce e dedizione, pronto a crescere nel panorama sportivo italiano.

di Loriano Zannoni ‘Roncino’ è il gioiello del giorno in casa Dole, perché gioca senza paura, produce punti e tiene il palcoscenico della A2 da consumato veterano. Ma è uno scenario che può durare? La domanda è legittima, perché Nicolò Ronci ha solo 16 anni e ne compirà 17 solo il prossimo 19 luglio. È uno dei prodotti di punta del settore giovanile biancorosso assieme a Mattia Ruggeri, altro classe 2009 e come lui convocato in azzurro la scorsa estate per l’Europeo Under 16. Per entrambi, il percorso tracciato per il 2025-2026 era chiaro: minuti di esperienza in Serie C con gli Angels Santarcangelo e giovanili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rimini, in vetrina c’è il gioiello Ronci: "A 16 anni ha già grande personalità"

