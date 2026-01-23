Rilevata una gigantesca esoluna | È migliaia di volte più massiccia di qualsiasi satellite del Sistema solare
Recenti osservazioni hanno portato alla scoperta di un’ipotetica esoluna, orbitante attorno al pianeta extrasolare HD 206893 B. Questa luna, se confermata, sarebbe migliaia di volte più grande di qualsiasi satellite del Sistema solare, rappresentando una scoperta significativa nel campo dell’astronomia e della ricerca di mondi extrasolari. La rilevazione apre nuove prospettive sulla comprensione delle caratteristiche e delle dinamiche dei sistemi planetari oltre il nostro sistema solare.
Un team internazionale di astronomi potrebbe aver individuato la prima esoluna mai osservat a, orbitante attorno al pianeta extrasolare HD 206893 B, un gigante gassoso distante circa 133 anni luce dalla Terra. Lo studio, condiviso sulla piattaforma arXiv e in fase di pubblicazione su Astronomy & Astrophysics, descrive una luna straordinariamente massiccia, potenzialmente migliaia di volte più pesante di qualsiasi luna del Sistema solare, in grado di spiegare l’enigmatica oscillazione rilevata nel movimento del pianeta. Gli indizi della sua presenza derivano da osservazioni effettuate con Gravity, uno strumento di precisione installato sul Very Large Telescope (VLT) nel deserto di Atacama, in Cile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Scoperta la prima esoluna, una luna al di fuori dal Sistema solare: indizi da una stella fallita
Leggi anche: Il sistema solare sembra muoversi molto più velocemente del previsto, ed è una scoperta che cambierebbe (quasi) tutto
È stata rilevata una enorme sproporzione tra i redditi dichiarati ed il valore dei beni nella sua disponibilità x.com
È stata rilevata una enorme sproporzione tra i redditi dichiarati ed il valore dei beni nella sua disponibilità - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.