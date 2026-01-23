Rigenerazione cartilaginea del ginocchio | risultati a cinque anni della tecnica LIPO-AMIC e il contributo della collaborazione clinico-scientifica tra ArtemisiaLab nella persona della dottoressa Silvana Campisi e il dottore Fabio Sciarretta

La rigenerazione della cartilagine del ginocchio è una sfida importante in ortopedia, specialmente per i pazienti giovani e attivi. La tecnica LIPO-AMIC, con risultati a cinque anni, rappresenta un’opzione innovativa. La collaborazione tra ArtemisiaLab, guidata dalla dottoressa Silvana Campisi, e il dottor Fabio Sciarretta, ha contribuito a valutare l’efficacia di questa procedura, focalizzandosi su recupero funzionale e prevenzione della degenerazione artrosica.

