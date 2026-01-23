Rigenerazione cartilaginea del ginocchio | risultati a cinque anni della tecnica LIPO-AMIC e il contributo della collaborazione clinico-scientifica tra ArtemisiaLab nella persona della dottoressa Silvana Campisi e il dottore Fabio Sciarretta

Da iltempo.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La rigenerazione della cartilagine del ginocchio è una sfida importante in ortopedia, specialmente per i pazienti giovani e attivi. La tecnica LIPO-AMIC, con risultati a cinque anni, rappresenta un’opzione innovativa. La collaborazione tra ArtemisiaLab, guidata dalla dottoressa Silvana Campisi, e il dottor Fabio Sciarretta, ha contribuito a valutare l’efficacia di questa procedura, focalizzandosi su recupero funzionale e prevenzione della degenerazione artrosica.

La gestione dei difetti cartilaginei del ginocchio rappresenta una delle sfide più complesse dell'ortopedia moderna, soprattutto nei pazienti giovani e attivi, per i quali l'obiettivo non è soltanto il controllo del dolore ma il recupero funzionale duraturo e la prevenzione della degenerazione artrosica. In questo contesto si inserisce lo studio pubblicato nel 2023 su International Orthopaedics, che analizza i risultati clinici e radiologici a medio termine di una procedura innovativa di riparazione cartilaginea: la tecnica LIPO-AMIC. La LIPO-AMIC nasce come evoluzione della matrix-induced autologous chondrogenesis (AMIC), alla quale viene associato, in un unico tempo chirurgico, l'utilizzo di innesto di tessuto adiposo autologo e di cellule mesenchimali derivate dal tessuto adiposo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

rigenerazione cartilaginea del ginocchio risultati a cinque anni della tecnica lipo amic e il contributo della collaborazione clinico scientifica tra artemisialab nella persona della dottoressa silvana campisi e il dottore fabio sciarretta

© Iltempo.it - Rigenerazione cartilaginea del ginocchio: risultati a cinque anni della tecnica LIPO-AMIC e il contributo della collaborazione clinico-scientifica tra ArtemisiaLab, nella persona della dottoressa Silvana Campisi, e il dottore Fabio Sciarretta

Leggi anche: In occasione della Giornata Mondiale del Suolo 3Bee celebra i 10 anni dalla nascita della sua idea e fissa gli obiettivi per i prossimi 5 anni in termini di rigenerazione della biodiversità

Ruba il cellulare a una studentessa nella fermata della metro con la "tecnica del tornello"Durante una normale attesa alla fermata della metro, un individuo utilizza la tecnica del tornello per avvicinarsi a una studentessa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Stanford identifica un metodo per rigenerare la cartilagine.

Rigenerare la cartilagine del ginocchioScopri come rigenerare la cartilagine del ginocchio e migliorare la tua mobilità con strategie pratiche e scientifiche. microbiologiaitalia.it

Stanford identifica un metodo per rigenerare la cartilagineUno studio su Science mostra che inibire il 15-PGDH ripristina la cartilagine del ginocchio e riduce l’artrosi in modelli animali anziani. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.