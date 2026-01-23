Riforma Pac e Mercosur a Ravenna un confronto con Confagricoltura nazionale

A Ravenna si è tenuto un incontro organizzato da Confagricoltura Ravenna, con la partecipazione di imprese agricole e rappresentanti del settore, per discutere della Riforma della Pac e delle implicazioni del Mercosur. L’evento ha affrontato le normative agricole, le nuove regole e gli scenari internazionali, offrendo un’occasione di confronto sulle prospettive future del settore agricolo italiano.

Ampia e qualificata partecipazione di imprese e imprenditori agricoli e organizzato dalla Federazione Italiana Impresa Agricola Familiare di Confagricoltura Ravenna sul tema “Riforma PAC, normative agricole e scenari internazionali: nuove regole e prospettive per il settore”, che si è svolto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Confagricoltura Arezzo: inaccettabile uno scambio tra Pac e MercosurConfagricoltura Arezzo esprime forte preoccupazione per lo scambio tra la Politica Agricola Comune e il trattato UE-Mercosur.

Scambio Pac-Mercosur, il ‘no’ di Confagricoltura: “Solo un contentino. Noi non ci stiamo”Confagricoltura Grosseto esprime il suo netto rifiuto allo scambio tra risorse della Politica Agricola Comune e l’accordo commerciale con il Mercosur.

