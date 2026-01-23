Rifiuti di Roma rinnovato l’accordo con l’Abruzzo | anche nel 2026 80mila tonnellate di indifferenziato fuori regione

Roma rinnova l’accordo con l’Abruzzo per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, che nel 2026 saranno circa 80mila tonnellate. Questa collaborazione temporanea si inserisce nell’attesa di un impianto di termovalorizzazione locale, evidenziando la dipendenza della capitale dal supporto di altre regioni per la gestione dei rifiuti. La situazione riflette le sfide di un sistema ancora in fase di adeguamento alle esigenze di sostenibilità e autosufficienza.

In attesa del termovalorizzatore, Roma continua a dipendere dalle altre regioni per lo smaltimento dei propri rifiuti. Anche per il 2026, infatti, la Regione Lazio ha rinnovato l’accordo con l’Abruzzo per consentire il conferimento di 80mila tonnellate di indifferenziata provenienti dalla.🔗 Leggi su Romatoday.it

