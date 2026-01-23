Rifiuti da Roma Riccardo Chieti Viva | Bene il confronto con la Regione ma l’amministrazione comunale arriva in ritardo
Giampiero Riccardo di “Chieti Viva” valuta positivamente il confronto tra il Comune di Chieti e la Regione Abruzzo sul tema dei rifiuti provenienti da Roma. Tuttavia, commenta che l’amministrazione comunale è arrivata in ritardo nel proporre questa iniziativa. Questa discussione rappresenta un passo importante per affrontare le problematiche legate alla gestione dei rifiuti, sottolineando la necessità di un’azione tempestiva e coordinata.
Giampiero Riccardo, capogruppo di “Chieti Viva” in Consiglio comunale, commenta positivamente la recente iniziativa dell’amministrazione comunale di Chieti riguardo alla richiesta di un confronto con la Regione Abruzzo sul tema del conferimento dei rifiuti di Roma e sull’aggiornamento delle.🔗 Leggi su Chietitoday.it
