Rifiuti da Roma Riccardo Chieti Viva | Bene il confronto con la Regione ma l’amministrazione comunale arriva in ritardo

Giampiero Riccardo di “Chieti Viva” valuta positivamente il confronto tra il Comune di Chieti e la Regione Abruzzo sul tema dei rifiuti provenienti da Roma. Tuttavia, commenta che l’amministrazione comunale è arrivata in ritardo nel proporre questa iniziativa. Questa discussione rappresenta un passo importante per affrontare le problematiche legate alla gestione dei rifiuti, sottolineando la necessità di un’azione tempestiva e coordinata.

