La Prefettura di Arezzo ha incaricato i Comuni della provincia di effettuare una ricognizione dei locali di pubblico spettacolo, con l’obiettivo di aggiornare le informazioni sulle strutture autorizzate e assicurare il rispetto degli standard di sicurezza. Questa attività si inserisce in un’azione di monitoraggio volta a garantire ambienti più sicuri per il pubblico e a mantenere un quadro aggiornato delle strutture presenti sul territorio.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – La Prefettura di Arezzo ha chiesto ai Comuni di avviare una ricognizione straordinaria dei locali di pubblico spettacolo presenti in provincia, con l’obiettivo di garantire standard di sicurezza sempre più elevati e un aggiornamento puntuale del quadro complessivo delle strutture autorizzate. Con una comunicazione indirizzata ai Sindaci, infatti, il Prefetto ha chiesto di attivare le Commissioni comunali di vigilanza per svolgere nuove verifiche sulla documentazione tecnica, sulla conformità degli ambienti alle normative vigenti e sulla rispondenza delle strutture alle condizioni previste per il rilascio delle licenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ricognizione dei locali di pubblico spettacolo in provincia di Arezzo, scattano le verifiche

