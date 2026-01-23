Rick Owens ha ideato un nuovo taglio di capelli chiamato “skullet”, caratterizzato da una parte superiore rasata e la nuca lasciata lunga. Questa tendenza, già discussa tra gli appassionati di stile, rappresenta un'alternativa moderna e minimalista. Durante la sfilata di Parigi, ho avuto l’opportunità di conoscere Bernardo Martins, artista berlinese che contribuisce a definire queste nuove interpretazioni estetiche. Un’ulteriore dimostrazione di come il mondo della moda continui a evolversi con creatività e innov

Rick Owens, a cinque minuti esatti dall’inizio della sfilata di giovedì mattina a Parigi, mi ha presentato un artista dall’aria un po' schiva arrivato da Berlino: Bernardo Martins. Online è conosciuto come Figa.Link e utilizza l’intelligenza artificiale per generare ritratti vividi, a tratti perturbanti, popolati da volti scavati, piercing estremi e tagli di capelli che sfidano ogni logica estetica. Non sono i soliti mullet da e?boy. I suoi sono costruzioni quasi architettoniche: frange tagliate di netto, code tinte come arcobaleni, forme che sembrano provenire da un futuro distorto. Alcuni mullet sono invertiti con aggressività, altri assumono linee appuntite e minacciose, oppure onde selvagge e indomabili. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Rick Owens ha inventato il tuo prossimo taglio di capelli: ecco lo “skullet”

