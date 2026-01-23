Ricettazione e peculato | 12 arresti a Trapani Coinvolti anche un dipendente Iacp e un vigile urbano

A Trapani, sono stati eseguiti 12 arresti nell'ambito di un'operazione che coinvolge ricettazione, peculato e altri reati. Tra le persone coinvolte, anche un dipendente Iacp e un vigile urbano. Le misure cautelari, disposte dal Gip su richiesta della Procura, riguardano complessivamente 13 individui, con diverse modalità di detenzione. L'indagine evidenzia un quadro di illeciti che interessano vari settori e figure pubbliche.

Trasferimento fraudolento di valori, evasione, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, corruzione, favoreggiamento e peculato: a vario titolo, in 13 sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Trapani su richiesta della locale procura della Repubblica: nove in carcere, tre agli arresti domiciliari e una sottoposta alla misura dell'interdittiva dai pubblici uffici. Tra il marzo 2022 il luglio 2023, secondo quanto emerso dall'indagine dei carabinieri denominata "Nirvana", avevano messo in piedi una rete criminale per proteggere il principale indagato e in grado di "nascondere" dietro altri nominativi beni come un ciclomotore e sette auto (tra esse una Ferrari F340 da 160.

