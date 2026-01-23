Ricerca e salute all' Università il focus sul Pillar Health di Samothrace

All’Università di Samothrace, si approfondiscono le connessioni tra ricerca e salute, con un focus sul progetto Pillar Health. Questo intervento mira a tradurre tre anni di studi scientifici in soluzioni pratiche e innovative per il settore sanitario. Il nuovo appuntamento siciliano del Sicilian MicronanOTecH Research And Innovation Center si inserisce in un contesto di sviluppo e collaborazione, promuovendo un progresso concreto nel campo della salute grazie all’innovazione e alla ricerca.

Come si traducono tre anni di ricerca scientifica in soluzioni concrete per la salute? A questa domanda prova a rispondere il nuovo appuntamento siciliano di Samothrace – Sicilian MicronanOTecH Research And Innovation Center, Ecosistema dell’Innovazione finanziato nell’ambito del Piano Nazionale.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

