Riapre il distributore di carburante 24h a due passi dal Forum di Assago

Il distributore di carburante di via Milanofiori, ad Assago, è tornato operativo dopo i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza. Il servizio è disponibile 24 ore su 24, offrendo comodità agli utenti dell’area pubblica vicino al Forum di Assago. La riapertura garantisce un punto di rifornimento affidabile e accessibile in ogni momento della giornata.

Riapre il distributore sull'area pubblica di via Milanofiori: servizio attivo 24 ore su 24. È tornato pienamente operativo il distributore di carburante di via Milanofiori, ad Assago, dopo i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza avviati nei mesi scorsi. L'impianto era stato temporaneamente chiuso a seguito di un principio di incendio che aveva interessato i collegamenti tra i contatori e le pompe di distribuzione, rendendo necessario un intervento tecnico approfondito. L'episodio, verificatosi senza conseguenze per le persone, aveva portato alla sospensione del servizio per consentire - ai gestori e proprietari dell'impianto realizzato su area pubblica grazie ad una convenzione - le verifiche e il successivo ripristino delle condizioni di sicurezza.

