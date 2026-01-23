Reuseful | Ostuni capofila di una rete di centri del riuso nel sud adriatico

Ostuni ha ospitato il Kick-Off Meeting del progetto Reuseful, promosso dal Programma Interreg Ipa South Adriatic 2021–2027. L’iniziativa mira a sviluppare una rete di centri del riuso nel sud Adriatico, con Ostuni come capofila. L’incontro ha segnato l’avvio ufficiale delle attività, ponendo le basi per iniziative mirate alla riduzione dei rifiuti attraverso pratiche di riuso e sostenibilità nella regione.

OSTUNI - Si è svolto oggi, venerdì 23 gennaio 2026, presso l'Ostuni Palace Hotel, l'incontro di avvio ufficiale (Kick-Off Meeting) del progetto Reuseful – Promoting waste reduction with reuse centres in the South Adriatic area, finanziato dal Programma Interreg Ipa South Adriatic 2021–2027

