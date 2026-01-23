Report insiste sulla bufala dei magistrati spiati Di Pietro insorge | E’ una calunnia La Procura di Roma ha già archiviato

La trasmissione “Report” ha riproposto la questione dei presunti magistrati spiati, ma la Procura di Roma ha già archiviato l’indagine. La notizia, inizialmente rilanciata da Debora Serracchiani, si è rivelata infondata. Di Pietro ha inoltre commentato la vicenda definendola una calunnia. Questa vicenda si inserisce nel contesto della discussione referendaria, evidenziando l’importanza di verificare le fonti e le informazioni diffuse pubblicamente.

“Report” insiste, ma la Procura di Roma ha già archiviato l a balla dei Pc dei giudici spiati. A lanciare la palla avvelenata sul piatto della discussione referendaria era stata l’anticipazione di “Report” citata da Debora Serracchiani. L’ inesistente scandalo del software spia dei magistrati fu stroncato dallo stesso Nordio alla Camera il 21 gennaio. Ma la sinistra giudiziaria che guida il No al referendum sulla giustizia segue comunque la scia Report: e sei consiglieri del Csm (i togati di Area e i laici di Pd, Iv e M5s) hanno chiesto “l’apertura urgente” di una pratica. Ma è tutto un castello in aria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Referendum: Di Pietro, 'pc giudici spiati? Una calunnia bella e buona'In vista del prossimo referendum, Di Pietro ha commentato le recenti accuse, definendole una calunnia infondata.

Magistrati spiati? L'inchiesta di Report e la smentita di NordioL'inchiesta di Report solleva il dubbio sulla possibilità che i magistrati italiani siano stati spiati, evidenziando l’utilizzo di un software capace di monitorare senza lasciare tracce sui sistemi informatici di Procure e Tribunali.

