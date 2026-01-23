Replica La Promessa in streaming puntata 23 gennaio 2026 | Video Mediaset

Replica La Promessa, puntata del 23 gennaio 2026, è disponibile in streaming su Video Mediaset. In questa puntata, la notizia della morte del dottor Gamarra sconvolge i personaggi, in particolare Curro, che sospetta ci siano dettagli nascosti dietro l’incidente. Segui gli sviluppi della soap spagnola e scopri come si evolve la storia dei protagonisti.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 23 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna la notizia della morte del dottor Gamarra ha gelato la Promessa, ma soprattutto Curro, che intuisce che c'è qualcos'altro dietro questo presunto incidente. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.

