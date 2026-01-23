Oggi, venerdì 23 gennaio, va in onda la puntata del 2 de La forza di una donna, disponibile in streaming. In questa puntata, Enver comunica a Hatice la possibilità di allontanare Sirin se non si trovano soluzioni al suo comportamento. Qui puoi rivedere il video Mediaset della puntata e seguire gli sviluppi della storia.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 23 gennaio – con la soap turca La forza di una donna (Kadin). Nella puntata odierna Enver comunica a Hatice che pensa di mandare Sirin via di casa qualora non trovassero un rimedio al suo comportamento. Sirin ascolta la loro conversazione e decide di andarsene. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

© Superguidatv.it - Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 23 gennaio | Video Mediaset

Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 23 dicembre

Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 4 gennaio

Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 23 gennaio | Video Mediaset

