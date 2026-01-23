Renzo Arbore Marisa Laurito e lo scherzo di Luciano De Crescenzo | la Madonna di Capri

Renzo Arbore e Marisa Laurito rendono omaggio a Luciano De Crescenzo al Teatro Trianon di Napoli, condividendo ricordi e aneddoti. Tra questi, lo scherzo di De Crescenzo legato alla Madonna di Capri e il suo amore per la barca chiamata

Renzo Arbore e Marisa Laurito ricordano Luciano De Crescenzo al Teatro Trianon di Napoli: "Aveva una barca, chiamata "'o fatt appost", e si inventò uno sketch per gli ospiti".🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: ? Le Dichiarazioni di Marisa Laurito: Da Arbore alle Stoccate a De Martino e Milly Carlucci

Leggi anche: Marisa Laurito si scaglia contro Ballando con le stelle e ridimensiona De Martino

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ho visto la Madonna, Arbore racconta lo scherzo che faceva con De Crescenzo ai turisti a Capri

Argomenti discussi: Napoli, Renzo Arbore al Trianon sul palco con Marisa Laurito: Racconto la mia Napoli; Renzo Arbore e Marisa Laurito al Trianon; Renzo Arbore in conversazione con Marisa Laurito al Trianon Viviani; Renzo Arbore al Trianon Viviani con La Mia Napoli.

Marisa Laurito celebra Renzo Arbore e il suo amore per NapoliNapoli, 23 gen. (askanews) – Oltre tre ore di aneddoti, risate, commozione e filmati rari per celebrare Renzo Arbore. Al Trianon di Napoli un incontro voluto dall’amica di sempre e direttrice artistic ... askanews.it

Renzo Arbore racconta Napoli al Trianon: un viaggio tra ricordi e melodieRenzo Arbore e Marisa Laurito insieme al Trianon Viviani per un evento sold out tra ricordi, musica e omaggi alla napoletanità ... it.blastingnews.com

#Napoli Trianon Viviani - teatro della Canzone napoletana Un atteso appuntamento speciale stasera con un protagonista della musica e dello spettacolo italiano: RENZO ARBORE - Pagina Ufficiale si è raccontato alla Direttrice Artistica del Teatro Partenopeo - facebook.com facebook

Renzo Arbore, la fantasia e il motto preferito: «Non danneggiare gli altri e guadagnarti la vita con ciò che sai fare». Il questionario di Proust secondo Nino Frassica x.com