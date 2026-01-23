Rensch celebra un anno alla Roma | Orgoglioso ogni giorno

Devyne Rensch ha festeggiato un anno con la Roma, sottolineando il suo senso di orgoglio e appartenenza. In un messaggio sui social, il difensore olandese ha condiviso i suoi sentimenti, evidenziando l’importanza di questo traguardo per lui e per il club. Un momento che rappresenta un punto di riflessione e di impegno nel percorso in giallorosso.

Messaggio dal forte valore simbolico in casa Roma. A un anno dalla firma con il club giallorosso, Devyne Rensch ha voluto celebrare l'anniversario con un post sui social. "Un anno come romanista. Ancora orgoglioso, ogni giorno", il testo pubblicato su Instagram dal terzino olandese, accompagnato da una serie di immagini che ripercorrono i momenti più significativi della sua prima stagione nella Capitale. Rensch firmò con la Roma esattamente un anno fa, dando il via alla sua avventura in giallorosso.

