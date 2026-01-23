Reinserimento lavorativo dei detenuti rinnovata convenzione con carcere

Il Comune di Brindisi ha rinnovato la convenzione con la direzione del carcere, rafforzando le iniziative per il reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti. La collaborazione mira a favorire la riabilitazione e l’inclusione nel tessuto sociale, offrendo opportunità di formazione e lavoro che supportano un percorso di recupero e di responsabilità. La misura rappresenta un passo importante per promuovere una gestione più sostenibile e umana del sistema penitenziario.

Tra gli otto provvedimenti approvati dalla Giunta c'è anche la compartecipazione del Comune, su proposta dell'Ordine degli Avvocati, all'organizzazione di un evento informativo in preparazione al referendum BRINDISI - La Giunta ha rinnovato la convenzione tra il Comune di Brindisi e la direzione della casa circondariale finalizzata al reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti. È uno degli otto provvedimenti approvati ieri, giovedì 22 gennaio 2026, dall'esecutivo cittadino. Sono stati istruiti dai settori: Cultura (due), Programmazione economica e sviluppo (tre), Civica Avvocatura (due), Gabinetto del Sindaco.🔗 Leggi su Brindisireport.it

