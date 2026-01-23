Regione Umbria fondi per la creazione di nuove imprese | Supporto a giovani donne e categorie svantaggiate

La regione Umbria offre finanziamenti per favorire l'autoimpiego e la creazione di nuove imprese. Il sostegno è rivolto principalmente a giovani, donne e categorie svantaggiate, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e l’occupazione sul territorio. Questi fondi rappresentano un’opportunità concreta per avviare attività imprenditoriali e favorire l’inclusione sociale, contribuendo alla crescita sostenibile della regione.

La giunta ha approvato l'intervento 'Myself Plus 2026': oltre 1 milione di euro per favorire la nascita e il consolidamento di micro e piccole imprese Un sostegno concreto all'autoimpiego, al lavoro autonomo e alla creazione di nuove imprese con focus su giovani, donne e categorie svantaggiate. Con questo obiettivo la giunta della Regione Umbria ha approvato l'intervento "Myself Plus 2026" su proposta dell'assessore De Rebotti destinando 1 milione e 500 mila euro all'iniziativa volta a favorire la nascita e il consolidamento di micro e piccole imprese sul territorio.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Dalla Regione fondi per la creazione di nuove imprese: "Supporto a giovani, donne e categorie svantaggiate"La Regione offre finanziamenti per promuovere l’autoimpiego e la creazione di nuove imprese.

Sabaudia apre il "Punto Europa in Comune": supporto a cittadini e imprese sui fondi UeSabaudia avvia il progetto "Punto Europa in Comune", offrendo supporto a cittadini e imprese nella gestione e nell'utilizzo dei fondi europei.

