Reggio Emilia l' omaggio dei carabinieri al veterano Rocco Presterà

Stamattina a Reggio Emilia, presso il comando provinciale dei Carabinieri, si è tenuto un incontro in occasione dei 101 anni di Rocco Presterà, veterano dell’Arma. L’evento ha rappresentato un momento di riconoscimento e rispetto per la lunga testimonianza di servizio e dedizione dell’appuntato Presterà, simbolo di un impegno che si tramanda nel tempo.

Reggio Emilia, 23 gennaio 2026 – Stamattina al comando provinciale di carabinieri, a Reggio, si è svolto un significativo momento di incontro per onorare il traguardo dei 101 anni dell’ appuntato Rocco Presterà. Dopo lo storico traguardo del centenario celebrato nel 2025 nella sede dell’associazione nazionale carabinieri di Correggio, dove il comandante provinciale, il col. Orlando Hiromi Narducci, ha consegnato personalmente al festeggiato un prestigioso Crest dell’Arma e una lettera di auguri speciali, scritta dal comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, per onorare la straordinaria carriera e la vita esemplare dell’appuntato in pensione, oggi l’istituzione ha voluto rinnovare la propria stima verso il veterano con una lettera personale di auguri del comandante generale dell’Arma, insieme a un tagliacarte come dono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

