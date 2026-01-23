Referendum sulla giustizia il video di Barbero limitato da Meta | cosa è successo e perché

Meta ha limitato la visibilità di un video di Alessandro Barbero sul referendum sulla riforma della giustizia, classificandolo come “informazione falsa”. Questa decisione ha sollevato discussioni sul ruolo delle piattaforme digitali nella gestione dei contenuti politici, evidenziando le tensioni tra libertà di espressione e controllo delle informazioni online.

Meta ha drasticamente ridotto la visibilità di un video di Alessandro Barbero sul referendum della riforma della giustizia, etichettandolo come "informazione falsa", scatenando polemiche politiche e dibattiti sul ruolo delle piattaforme nella diffusione di contenuti politici. La contestazione riguarda in particolare la differenza tra valutazioni politiche interpretative e dati falsi, e il possibile impatto sul dibattito democratico.🔗 Leggi su Fanpage.it

Referendum sulla giustizia, Avs accusa Meta: “Censura contro Barbero, basta ingerenze dagli Usa”Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) denuncia che Meta avrebbe rimosso un video di Alessandro Barbero, in cui spiegava le ragioni del suo voto per il No al referendum sulla giustizia.

Alessandro Barbero sotto accusa per il video dedicato al Referendum sulla Giustizia: cos'ha detto di sbagliatoAlessandro Barbero è stato oggetto di critiche per alcune affermazioni fatte in un video dedicato al Referendum sulla Giustizia, in cui si è riscontrato un errore nelle sue argomentazioni sul voto contrario.

