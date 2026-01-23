Referendum su moto e motorini Censi | Il nostro compito è dirimere i conflitti

Il referendum su moto e motorini a Milano mira a risolvere le controversie legate alla circolazione e all’inquinamento. Censi sottolinea che il nostro ruolo è facilitare il confronto e chiarire le posizioni. Per avviare il processo, è necessario raccogliere almeno 15.000 firme nei prossimi mesi. L’obiettivo è trovare soluzioni condivise per una mobilità più sostenibile e responsabile.

Procede il cammino del referendum per evitare il blocco delle moto più inquinanti a Milano. Nei prossimi mesi - affinché il quesito venga accettato - dovrà essere sottoscritto da 15mila persone. Sul caso, comunque, si è espressa l'assessora alla mobilità Arianna Censi."Sono piuttosto convinta che.

