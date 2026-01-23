Referendum | il No alla riforma dei Grandi… antifascisti

Il referendum sul No alla riforma dei Grandi ha suscitato, in Italia, un dibattito caratterizzato da posizioni diverse e spesso contrastanti. In questo contesto, si evidenzia una particolare sensibilità tra alcune fasce della cultura e dell’intellighenzia, che si confrontano con questioni di identità e storia. Un’analisi approfondita permette di comprendere le ragioni di questa posizione e le implicazioni di un’eventuale scelta referendaria.

Roma, 23 gennaio – Esiste un paradosso tutto italiano, una sorta di Sindrome di Stoccolma ideologica che affligge la nostra classe intellettuale e artistica. È lo spettacolo di un coro di star, attori e cantanti che, con il pugno chiuso e la Costituzione in mano, gridano No a ogni riforma della Giustizia, convinti di sbarrare la strada al ritorno del Ventennio. L'ironia tragica? Proprio in quel momento, si stanno trasformando nei più fedeli custodi dell'eredità di Dino Grandi. Quel decreto del 1941.. Dino Grandi non fu solo un quadrumviro; fu l'architetto della macchina burocratica che sopravvisse al regime.

