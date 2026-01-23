Referendum giustizia il video di Bonafede smaschera il M5s

Il referendum sulla giustizia ha suscitato molte discussioni. In questo contesto, un video di Alfonso Bonafede ha attirato l’attenzione, in cui commenta con un “Non ci vedo nulla di male” il sorteggio del Consiglio superiore della magistratura. Questa dichiarazione ha alimentato il dibattito sulle modalità di nomina dei membri del Csm e sulle posizioni del Movimento 5 Stelle in materia di giustizia.

"Non ci vedo nulla di male". Rispondeva così Alfonso Bonafede interpellato sul sorteggio del Consiglio superiore della magistratura. Ospite di La7, l'allora ministro della Giustizia parlava di "logiche spartitorie dietro che non vanno bene. Allora, siccome queste logiche sono radicate da decenni, noi dobbiamo voltare pagina". Come? "Viene stabilita un'elezione in cui ci sia una prima fase di sorteggio, non ci vedo niente di male". D'altronde, insisteva il grillino, "i magistrati non vanno al Csm a fare politica, vanno a fare i tecnici". Insomma, "la fase di sorteggio, insieme ad altre leggi, vuole cercare di togliere la magistratura dalle grinfie delle correnti". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum giustizia, il video di Bonafede smaschera il M5s Referendum giustizia, un clamoroso sondaggio: 2 elettori M5s su 3 orientati verso il "Sì"Un recente sondaggio evidenzia che circa due elettori su tre del Movimento 5 Stelle sono orientati a votare Leggi anche: Sorpresa, anche il 44% degli elettori M5S pronto a votare sì al referendum sulla giustizia. Qualcuno l’ha già detto a Conte? Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Il fact-checking di Barbero contro la riforma della giustizia; Barbero contro la riforma Nordio: ecco perché voterà No al referendum; Referendum giustizia, Barbero per il no: Il rischio? Magistrati agli ordini della politica; Referendum giustizia, Travaglio: Stop alle indagini sui ministri. Referendum giustizia: a Buongiorno Reggio le ragioni del sì e del no. VIDEOREGGIO EMILIA – Il referendum costituzionale sulla giustizia è definito, per semplicità, per la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. A discuterne, nel salotto di Buongiorno R ... reggionline.com Spiegazione Referendum sulla Giustizia: cosa prevede, cosa cambia se vince il sì e perché non c'è il quorumReferendum costituzionale confermativo sulla riforma della Giustizia il 22 e il 23 marzo. Cosa succede se vince il sì. Tutto quello che c'è da sapere ... virgilio.it Referendum giustizia, il falso quesito pubblicitario pur di ripetere la sillaba No: il cortocircuito etico dell’Anm Le ragioni di un Sì - https://www.ilriformista.it/referendum-giustizia-il-falso-quesito-pubblicitario-pur-di-ripetere-la-sillaba-no-il-cortocircuito-etico-dellan - facebook.com facebook Sondaggio Lab21 Referendum Giustizia è trionfo per il Sì (62,8%). x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.