Referendum | Di Pietro ' pc giudici spiati? Una calunnia bella e buona'

In vista del prossimo referendum, Di Pietro ha commentato le recenti accuse, definendole una calunnia infondata. L’ex magistrato ha sottolineato come tali dichiarazioni siano parte di un tentativo di intimidazione rivolto agli elettori, senza basi concrete. È importante valutare con attenzione le notizie che circolano, distinguendo tra informazioni verificabili e strumentalizzazioni che mirano a influenzare il voto.

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Anche oggi assistiamo al lancio del solito falso allarme sparato in aria per intimorire gli elettori che fra un paio di mesi dovranno esprimersi sul referendum". Lo scrive in una nota l'ex Pm Antonio Di Pietro, membro fondatore del Comitato Sì Separa della Fondazione Einaudi. "Ieri la palla in aria l'ha lanciata Report per far credere - contrariamente al vero - che i 40mila computer in uso ai magistrati potrebbero essere stati messi sotto controllo, su disposizione del governo, addirittura per controllare la loro attività. Se così fosse, si tratterebbe di un colpo di Stato, ma siccome così non è, si tratta di una calunnia bella e buona".

Referendum, Calenda: "Voterò sì, è una riforma buona"Carlo Calenda ha dichiarato che voterà sì al referendum sulla riforma della giustizia previsto per il 22 e 23 marzo.

