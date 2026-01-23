Il Partito Democratico ha depositato un’interrogazione alla Camera per chiedere chiarimenti sulla decisione di Meta di censurare un video del professor Alessandro Barbero, relativo al referendum sulla giustizia. La questione riguarda la libertà di espressione e le modalità di moderazione dei contenuti online, sollevando un dibattito sulla tutela dei dibattiti pubblici in rete.

Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Anche alla Camera dei deputati il Partito democratico ha presentato un'interrogazione parlamentare per fare luce e contestare con forza la decisione di Meta di 'censurare e penalizzare la diffusione di un video del professor Alessandro Barbero sul dibattito pubblico relativo al referendum sulla giustizia'". Lo rende noto il Pd. L'iniziativa è stata promossa dalla presidente dei deputati Chiara Braga e dalla responsabile Giustizia del Partito democratico Debora Serracchiani, con un'interrogazione a risposta scritta rivolta alla presidente del Consiglio dei ministri e al ministro delle Imprese e del made in Italy per chiarire una "vicenda che solleva gravi interrogativi sul rispetto del pluralismo informativo e della libertà di espressione".

© Iltempo.it - Referendum: anche alla Camera interrogazione Pd su video Barbero

Referendum: Boccia-Nicita, 'interrogazione Meloni su stop Meta a Barbero'Il recente intervento di Meta Platforms che ha limitato la visibilità del video di Alessandro Barbero, relativo al referendum sulla giustizia, solleva preoccupazioni sulla libertà di espressione online.

Referendum giustizia, il caso della presunta censura al video di BarberoAlleanza Verdi e Sinistra segnala un possibile caso di censura su Meta, che avrebbe oscurato un video di Alessandro Barbero sul referendum della giustizia.

