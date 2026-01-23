A Anguillara Sabazia, la Procura di Civitavecchia ha accusato il marito di Federica Torzullo di femminicidio e occultamento di cadavere. Questo reato si distingue dall’omicidio comune per il carattere di violenza di genere e l’attenzione particolare alla dimensione di discriminazione e controllo sulle donne. La sentenza e le procedure giudiziarie tengono conto di queste specificità, rendendo il femminicidio un reato con implicazioni legali e sociali più approfondite.

Ad Anguillara Sabazia la Procura di Civitavecchia ha contestato al marito di Federica Torzullo il reato di femminicidio con occultamento di cadavere, dopo che il corpo della donna è stato rinvenuto in una buca nel terreno di proprietà familiare, scavata con mezzi meccanici. La contestazione si fonda su un quadro di ferocia e lucidità dell’aggressore: secondo le prime risultanze autoptiche, la 41enne è stata colpita da 23 coltellate, molte delle quali alla zona del collo e del volto, e sul cadavere sono state trovate ustioni e segni di tentativi di smembrare il corpo e bruciarlo con l’intento di ostacolare il riconoscimento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Reato di femminicidio ad Anguillara: cosa cambia rispetto all’omicidio?

Anguillara, il marito è accusato di femminicidio: è la prima volta. Cosa cambia rispetto all’omicidioA poco più di un mese dall’introduzione, il reato di femminicidio è stato contestato per la prima volta a Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso la moglie ad Anguillara.

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, procura contesta reato di femminicidio a Claudio CarlomagnoLa procura di Civitavecchia ha aperto un procedimento contro Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso e occultato il corpo della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Anguillara, il marito è accusato di femminicidio: è la prima volta. Cosa cambia rispetto all’omicidio; Federica Torzullo, i pm contestano a Carlomagno il reato di femminicidio. Cosa rischia con la nuova legge; Il femminicidio è reato in Italia e prevede l'ergastolo: le specifiche aggravanti della nuova legge; Federica Torzullo, la premeditazione e il vuoto di 2 ore al ritorno a casa di Claudio Carlomagno. La procura contesta il nuovo reato di femminicidio.

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, procura contesta reato di femminicidio a Claudio CarlomagnoLa scena del ritrovamento del cadavere di Federica Torzullo ad Anguillara (Roma) (foto LaPresse/Francesco ... msn.com

Federica Torzullo uccisa ad Aguillara, a Carlomagno contestato il nuovo reato di femminicidioI pm nella richiesta di convalida fermo riformulano in femminicidio il reato per Carlomagno, prevede l'ergastolo ... fanpage.it

A Claudio Carlomagno, marito della donna, è stato contestato il nuovo reato di femminicidio entrato in vigore il 17 dicembre 2025. È la prima volta in Italia: cosa cambia rispetto all'omicidio aggravato - facebook.com facebook

Delitto di Federica Torzullo, per la prima volta scatta il reato di femminicidio. Cosa è cambiato con la nuova legge - Il video x.com