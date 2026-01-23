Rc auto | registrato un aumento superiore al 5% del premio medio in Abruzzo anche a Chieti

L’aumento dei premi Rc auto in Abruzzo supera il 5%, con una crescita del 5,4% rispetto all’anno precedente. A Chieti, come nel resto della regione, si registra un incremento superiore alla media nazionale, che si attesta al 2,7%. Questi dati evidenziano un aumento dei costi assicurativi, influenzato da vari fattori di mercato e normative. È importante valutare attentamente le proprie opzioni per trovare soluzioni assicurative adeguate alle nuove condizioni.

La provincia meno cara nel 2025 è stata quella di Chieti, con un prezzo medio che si è attestato sui 392,77 € per un rincaro del +5,9% rispetto al 2024 Il prezzo dell’Rc auto è aumentato del 5,4% in Abruzzo, un aumento considerevole se messo a paragone con il dato nazionale, solamente il +2,7% rispetto al 2024. Secondo l’analisi di Segugio.it, portale leader nel mercato italiano della comparazione online di prodotti assicurativi, utilities e servizi di credito, il premio medio annuale ha toccato i 469,86 €. In Italia, l’andamento nel corso del 2025 è stato discontinuo, con un aumento del premio Rc auto quasi costante da gennaio (440 € in media) a giugno (466 €) e un’accelerazione tra giugno e luglio, quando ha toccato il valore massimo di 493 €.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Rc auto: registrato un aumento superiore al 5% del premio medio in Abruzzo, a Pescara si spende di piùNel 2024, il premio medio dell’Rc auto in Abruzzo ha registrato un incremento del 5,4%, superiore alla media nazionale del 2,7%.

