Rapinatore condannato a 7 anni

Mohamed Bellat, 26 anni, marocchino, è stato condannato a sette anni e due mesi di reclusione dal tribunale di Lecco per una rapina. La sentenza segue l’istruttoria relativa all’episodio avvenuto recentemente, nel quale Bellat è stato giudicato colpevole di aver commesso il reato. La pena rappresenta l’esito del procedimento giudiziario, che ha valutato le prove presentate in giudizio.

Sette anni e 2 mesi. È la pena inflitta a Mohamed Bellat, 26 anni, marocchino, dal collegio del tribunale di Lecco per una rapina. I fatti risalgono al maggio 2023, quando una ragazza, minorenne, marocchina, appena arrivata in Italia deve avviare le pratiche per ottenere di avere il permesso di soggiorno in Questura a Lecco. Il responsabile di una onlus bergamasca si offre per accompagnarla. Durante il viaggio una vettura, con a bordo tre amici della ragazza, si affianca e chiede al conducente di farli salire in auto per raggiungere Lecco con lei. Dopo pochi chilometri il responsabile della onlus si accorge che qualcosa non funziona e all'altezza di Brivio si accosta.

