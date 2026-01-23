Mercoledì mattina alla stazione del Pisa Mover, presso l’aeroporto Galilei, si è verificata una rapina che ha coinvolto tre uomini. Durante l’evento, uno dei rapinatori è stato rincorso e successivamente fermato, mentre gli altri sono riusciti a fuggire. L’episodio ha generato preoccupazione tra i presenti, e le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i dettagli della vicenda.

Mattinata di paura mercoledì alla stazione del Pisa Mover, nell’area dell’aeroporto Galilei, dove una donna è stata rapinata da tre uomini in pieno giorno. L’episodio è avvenuto intorno alle 10.15, in un momento di forte passaggio di viaggiatori e utenti diretti allo scalo, tra passeggeri in partenza e persone in transito verso l’aerostazione. Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe stata avvicinata dai tre uomini di nazionalità straniera mentre si trovava nell’area della stazione del collegamento automatico con l’aeroporto. In pochi istanti sarebbe stata accerchiata dai rapinatori, che le hanno sottratto una somma di denaro di circa mille euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapinata da tre uomini. Uno rincorso e preso

Raffica di furti, inseguimento da film: anche uno speronamento, tre uomini in fuga. Uno catturato con la refurtiva

Fermata la banda dei Rolex. Vittima pedinata e rapinata. In manette tre uomini

