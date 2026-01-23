Ranking Uefa | l' Italia resta quinta ma nell' ultima giornata

Il ranking Uefa mantiene l’Italia al quinto posto, anche dopo l’ultima giornata. La Juventus ha vinto contro il Benfica, portando qualche soddisfazione, mentre Napoli, Inter e Atalanta hanno registrato risultati negativi. La squadra bianconera si distingue tra le altre, ma le prestazioni delle altre squadre italiane riflettono ancora un quadro di incertezza nella competizione europea.

L'Italia resta stabile al quinto posto, nel ranking Uefa per Federazioni relativo alla stagione in corso. Le delusioni della Champions (la vittoria della Juve, il pari del Napoli e le due sconfitte di Inter e Atalanta) sono state mitigate da una discreta serata di Europa League, con il 2-2 del Bologna col Celtic e soprattutto il successo pesante della Roma sullo Stoccarda. Il risultato positivo dei giallorossi, infatti, ha un peso specifico anche maggiore, considerando che la Germania è una delle federazioni che ci precede nel ranking. Solo i primi due Paesi possono beneficiare di un club in più nella prossima edizione della massima competizione europea.

