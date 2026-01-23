Rai Sport Montingelli | Non comprendo le accuse alla Direzione

Saverio Montingelli, membro del Cdr di Rai Sport, ha dichiarato di non condividere le accuse rivolte alla Direzione e ha annunciato lo stato di agitazione. La protesta nasce dalle preoccupazioni riguardo alle recenti decisioni del direttore Paolo Petrecca e alle possibili criticità nel piano di lavoro della testata. La posizione del Cdr evidenzia l’importanza di un confronto costruttivo per garantire un servizio giornalistico equilibrato e trasparente.

Il giornalista e membro del Cdr di Rai Sport Saverio Montingelli contro la decisione del Comitato della testata Il Cdr di Rai Sport ha proclamato lo stato di agitazione per protestare contro “le scelte del direttore Paolo Petrecca” esprimendo “fortissima preoccupazione per un piano di lavoro con molti punti deboli”. Contro tale visione delle cose si è però esposto il giornalista e membro del Cdr della testata, Saverio Montingelli, votando contro il documento approvato. In una dichiarazione rilasciata all’Adkronos, Montingelli ha spiegato i motivi della sua decisione e ha invitato tutti ad abbassare i toni per il bene della testata, difendendo l’operato di Petrecca.🔗 Leggi su Sportface.it

Piovani a Rai Sport: «Felice per le ragazze, tornate alla grande dopo la sosta. Si vede che riesci a fare qualcosa in più quando hai questa cosa. E su Commisso…»Dopo la recente vittoria delle Inter Women contro la Juventus, Piovani ha commentato su Rai Sport, esprimendo soddisfazione per il ritorno delle ragazze alla vittoria dopo la sosta.

