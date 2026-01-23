Rai 2 lo sci femminile sfonda | tutte le cifre
Rai 2 registra un aumento di interesse per lo sci femminile, come evidenziato dai dati più recenti. Dopo 292 giorni dall’infortunio, Federica Brignone è tornata in gara, piazzandosi sesta nello slalom gigante di Plan de Corones. Nella rubrica
Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Sci femminile) 292 giorni dopo l’infortunio alla gamba sinistra, Federica Brignone è tornata in pista conquistando il sesto posto nello slalom gigante di Plan de Corones. Un risultato eccezionale che ha riscosso commenti entusiasti da tutti, compreso Jannik Sinner che dopo il suo primo match vittorioso all’Australian Open ha elogiato la nostra “leonessa” definendola fonte d’ispirazione. Il tifo per la sciatrice valdostana ha infiammato web e social ma non solo. Boom d’ascolti tv con Rai 2 che martedì ha segnato 480mila spettatori con l’8. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
