Raccoglie i ricci nel parco marino | doppia violazione denunciato e multato un pescatore

Un pescatore è stato nuovamente sorpreso a raccogliere ricci nel parco marino di Porto Cesareo, nonostante i divieti vigenti. La sua condotta è stata segnalata alle autorità, che hanno proceduto con la denuncia e la sanzione amministrativa. La tutela dell’area marina protetta è fondamentale per preservare l’ecosistema e garantire un’attività di pesca sostenibile.

PORTO CESAREO – Nonostante i divieti pizzicato ancora una volta un pescatore intento a raccogliere ricci nello specchio d'acqua dell'area marina protetta di Porto Cesareo. Il personale dell'ufficio locale marittimo della guardia costiera, su segnalazione dell'ente gestore del parco marino, ha.

