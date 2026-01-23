Quindicenne in bici trovato morto in un fossato nel Frusinate

La vicenda di Francesco Latini, quindicenne di Trivigliano scomparso nel pomeriggio e trovato morto in un fossato nel Frusinate, rappresenta una triste perdita. Le autorità stanno indagando sulle circostanze di questa tragedia, mentre la comunità si stringe intorno alla famiglia del giovane. La notizia evidenzia l’importanza di attenzione e sensibilità in situazioni di emergenza e perdita.

AGI - Si è conclusa tragicamente la vicenda della scomparsa di Francesco Latini, il ragazzo di 15 anni residente a Trivigliano, di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di oggi. Il giovane è stato ritrovato senza vita in un fossato nel territorio di Torre Cajetani, in una zona impervia del Frusinate caratterizzata da un ampio curvone. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe caduto dalla bicicletta con cui era uscito per una passeggiata, battendo violentemente la testa. L'impatto si sarebbe rivelato fatale, configurando l'ipotesi di un tragico incidente.

