Approfitta dello sconto del 60% sul cappotto Abercrombie in misto lana, un'occasione imperdibile tra i saldi di gennaio. Un investimento di qualità per affrontare la stagione con stile e comfort, senza rinunciare alla sobrietà.

Non è un segreto che Abercrombie negli ultimi anni abbia decisamente alzato l'asticella. Dopo il grande restyling del 2021, che ha rivoluzionato l'immagine del marchio lasciandosi alle spalle l'atmosfera cupa dei primi store, degli addominali scolpiti e delle polo in piqué pesante a favore di capi quotidiani di qualità, il brand californiano ha continuato a evolversi. Quattro anni dopo, con la collezione AutunnoInverno25, ha introdotto un cappotto dallo stile che convincerebbe anche Jacob Elordi.

Questo cappotto Abercrombie in misto lana scontato del 60% è probabilmente l'affare migliore dei saldi di gennaio

Saldi invernali al via dal 3 gennaio in Abruzzo, Ascom: “Shopping scontato occasione per famiglie e negozi”Dal 3 gennaio 2026, gli sconti invernali iniziano anche in Abruzzo, offrendo alle famiglie un’opportunità di acquisto a prezzi ridotti.

Saldi invernali al via dal 3 gennaio per 60 giorni, Confcommercio Chieti: “Serve una revisione delle regole sulle promozioni”I saldi invernali, che prenderanno il via il 3 gennaio e dureranno 60 giorni, rappresentano un momento importante per il commercio locale.

