Questa sera debutto della quarta maglia | quanto costa e dove acquistarla

Questa sera, in occasione di Inter-Pisa, i nerazzurri scenderanno in campo con la quarta maglia della stagione, dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Si tratta di un’inedita divisa che rappresenta un collegamento tra sport e città. In questo articolo troverai informazioni sul prezzo e sui punti vendita dove poterla acquistare, per chi desidera aggiungerla alla propria collezione.

Questa sera in occasione di Inter-Pisa i nerazzurri scenderanno in campo con la quarta maglia della stagione, quella dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina che inizieranno tra pochi giorni. Nei giorni scorsi c’è stata la presentazione ufficiale con diverse iniziative di marketing in giro per Milano e sui social. Questa sera sarà l’occasione per vederla in mostra in campo indossata dai calciatori nerazzurri. La quarta maglia Inter sancisce anche il debutto del logo ACG nel calcio. La maglia si distingue per una palette cromatica decisa: il nero incontra l’Hyper Blue, con accenti in Safety Orange a sottolineare il legame con il mondo dell’esplorazione.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

