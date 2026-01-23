Questa sera debutto della quarta maglia | quanto costa e dove acquistarla
Questa sera, in occasione di Inter-Pisa, i nerazzurri scenderanno in campo con la quarta maglia della stagione, dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Si tratta di un’inedita divisa che rappresenta un collegamento tra sport e città. In questo articolo troverai informazioni sul prezzo e sui punti vendita dove poterla acquistare, per chi desidera aggiungerla alla propria collezione.
Questa sera in occasione di Inter-Pisa i nerazzurri scenderanno in campo con la quarta maglia della stagione, quella dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina che inizieranno tra pochi giorni. Nei giorni scorsi c’è stata la presentazione ufficiale con diverse iniziative di marketing in giro per Milano e sui social. Questa sera sarà l’occasione per vederla in mostra in campo indossata dai calciatori nerazzurri. La quarta maglia Inter sancisce anche il debutto del logo ACG nel calcio. La maglia si distingue per una palette cromatica decisa: il nero incontra l’Hyper Blue, con accenti in Safety Orange a sottolineare il legame con il mondo dell’esplorazione.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: Groenlandia, quanto costa? Se Trump vorrà acquistarla dovrà sborsare 2.760 miliardi
Supercoppa italiana, maglia speciale per l’Inter questa sera: i dettagliQuesta sera, l’Inter scenderà in campo per la Supercoppa Italiana indossando una maglia speciale, simbolo di emozioni e tradizione.
Argomenti discussi: Roma: musica, arte e piatti della tradizione, nuovo fine settimana di eventi nella Capitale; Conservatorio. Da Schuman a Šostakovic; La Cucina di Montagna a Identità Golose Milano: il debutto con Riccardo Gaspari e Alessandro Negrini; Applausi per Clown in libertà: Niccolini esaurito al debutto della rassegna di circo teatro.
Striscia la Notizia 2026, formula stravolta e ospiti esagerati: da De Filippi a Fiorello, cosa vedremo staseraIl tg satirico del Biscione è pronto a debuttare in prima serata con gli storici conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: ecco nel dettaglio ciò che vedremo. libero.it
Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole, questa sera il grande debutto: cosa farà l’attrice nella serieL'attesa è finita! Whoopi Goldberg, l'attrice conosciuta soprattutto per la sua partecipazione a film ... msn.com
Nordest24. . Appuntamento speciale questa sera alle 20.30 per parlare del debutto di Nordest24TV, il nuovo progetto editoriale che prenderà ufficialmente il via da lunedì 26 gennaio 2026. Durante la diretta Patrick Ganzini dialoga con l’editore Roberto Mattiu facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.