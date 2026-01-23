Quattro giorni di disagi per lavori | come cambia la circolazione dei treni

Dal 23 al 26 gennaio, a causa di lavori di manutenzione nel nodo di Firenze, la circolazione ferroviaria subirà modifiche temporanee. Durante questo periodo, alcuni treni cambieranno percorso e orario, fermando nelle stazioni di Firenze Campo Marte o Firenze Rifredi anziché a Firenze Santa Maria Novella. Si consiglia di verificare gli orari aggiornati prima di mettersi in viaggio.

Tratte nazionali e regionali saranno soggette a variazioni. Attivati i bus sostitutivi Da venerdì 23 a lunedì 26 gennaio, per lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze, i treni subiranno variazioni di percorso e di orario, alcuni fermeranno a Firenze Campo Marte o Firenze Rifredi anziché a Firenze Santa Maria Novella.Gli Intercity e Intercity Notte subiscono limitazioni di percorso, modifiche di orario eo di fermate, anche con anticipi in partenza. Per i treni Intercity della relazione Trieste - Roma è previsto un collegamento con bus sostitutivo fra le stazioni di Prato Centrale e Firenze Rovezzano.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Lavori straordinari sui binari: cambia la circolazione dei treniDal 8 gennaio al 28 febbraio 2026, sono in programma lavori straordinari sui binari della linea storica Firenze-Arezzo, tra Firenze Rovezzano e Incisa Valdarno, e nella stazione di San Giovanni Valdarno.

