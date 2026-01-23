Quarant’anni di impegno visione e cuore | il Consiglio Regionale del Lazio celebra dott Amedeo Avenale

Il Consiglio Regionale del Lazio ricorda con rispetto i quarant’anni di dedizione e passione del dott. Amedeo Avenale. In occasione del suo traguardo, si riflette sul percorso professionale e sull’impegno costante che hanno caratterizzato la sua attività, testimonianza di un rapporto duraturo con la regione. Un momento di riconoscimento che sottolinea l’importanza di un contributo personale al servizio pubblico e alla comunità locale.

Roma, 23 gennaio 2026 – Il 10 dicembre, nella solenne cornice del Consiglio Regionale del Lazio, non si è celebrato soltanto un anniversario: si è celebrata una storia. Una storia fatta di coraggio, fatica, intuizioni, cadute e ripartenze. Una storia che porta un nome preciso: Amedeo Avenale, figura di riferimento nel panorama economico e sociale del territorio. Quarant’anni di lavoro, di sogni trasformati in progetti, di sfide affrontate con determinazione, sono diventati il cuore pulsante di un evento che ha unito autorità, istituzioni, imprenditori e – soprattutto – giovani. La cerimonia è stata impreziosita dalla presenza delle massime autorità regionali: On.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

