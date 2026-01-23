Quanto guadagnano oggi i ristoranti stellati tra costi clienti e concorrenza E c' è chi rinuncia alla stella
In un panorama gastronomico in continua evoluzione, i ristoranti stellati affrontano sfide legate a costi, clientela e concorrenza. Analizziamo come si distribuiscono i ricavi e quali sono le strategie adottate per mantenere il prestigio. Tra criticità e opportunità, alcune realtà scelgono di rinunciare alla stella Michelin. Un elemento curioso: gli ispettori spesso chiedono di visitare il bagno appena arrivano, un dettaglio che sottolinea l’attenzione ai dettagli in ogni aspetto del servizio.
“Gli ispettori Michelin chiedono sempre di andare in bagno, appena si siedono al tavolo”, ci racconta un cameriere scherzando. Stiamo cenando in un ristorante stellato: 130 euro a persona per un menù di 8 portate, bevande escluse. A Milano esistono 20 locali premiati dalla famosa guida francese.🔗 Leggi su Milanotoday.it
