Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero si basa sul Prezzo Unico Nazionale (PUN), che rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia sulla Borsa Elettrica. Conoscere il valore del PUN aiuta a comprendere le variazioni dei costi e l’andamento del mercato energetico, fornendo una panoramica chiara e aggiornata sulla situazione attuale del prezzo dell’energia elettrica nel nostro paese.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, ovvero il valore di riferimento per la compravendita di energia sulla Borsa Elettrica. Al 23 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,158 €kWh (ossia 158,241147 €MWh), in crescita rispetto ai valori medi dei mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto e può includere una componente variabile legata al PUN, oltre a costi fissi, oneri di sistema, trasporto e imposte. È importante sottolineare che il PUN rappresenta solo una parte del costo totale in bolletta: il prezzo effettivo pagato dalle famiglie può essere superiore, a seconda delle condizioni contrattuali e delle offerte disponibili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Leggi anche: Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Leggi anche: Quanto costa oggi l’energia elettrica?

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Quanto serve per ricaricare l'AUTO ELETTRICA a CASA

Argomenti discussi: Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Prezzo dell’oro alle stelle? Ecco perché non è detto che crollerà; PUN luce oggi: qual è il valore a gennaio 2026?; Conviene vendere il tuo oro oggi per guadagnare?.

Donald Trump vuole comprare la Groenlandia, quanto costa il cuore di ghiaccio del mondo: dal panico silenzioso al gelo europeoLa nuova competizione globale non passa più dalle mappe colorate dell’impero, ma da luoghi remoti che concentrano potere, sicurezza e influenza. Non sono colonie, ma ... leggo.it

Juventus, quanto costa l'attacco a bilancio? Da Mateta a En-Nesyri il peso di un nuovo acquistoQuando arriverà il nuovo colpo in attacco saranno 5 le prime punte in rosa: un reparto che pesa tantissimo a bilancio. msn.com

LA NOSTRA COSTA JONICA È IN GINOCCHIO: SERVONO RISTORI IMMEDIATI! La situazione della costa Jonica è straziante. Oggi ho girato nei comuni della costa del catanese, anche insieme anche al nostro consigliere comunale Antonio Maria Bonacco - facebook.com facebook

Quanto costa oggi un metro cubo di gas Il prezzo aggiornato quotidianamente è una delle informazioni più ricercate da famiglie e imprese, perché incide direttamente sulla bolletta del gas e sulle spese domestiche. Sapere quanto si paga oggi per un… x.com