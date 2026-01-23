Quante cose ci ha rubato la guerra a Genova la presentazione del romanzo di Manuela Barban

Mercoledì a Genova si terrà la presentazione del romanzo di Manuela Barban, “Quante cose ci ha rubato la guerra”. Un’occasione per riflettere sulla memoria storica e sulle esperienze di persone comuni coinvolte nei conflitti, sottolineando l’importanza della libertà e del ricordo. Un evento sobrio e rispettoso, dedicato a chi ha vissuto e subito le conseguenze della guerra.

Un incontro dedicato alla memoria storica, alle vite comuni travolte dalla guerra e al valore della libertà.Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 15.30, presso il Circolo Unificato dell’Esercito (via San Vincenzo 68, Genova), si terrà la presentazione del romanzo “Quante cose ci ha rubato la guerra”.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: 'Losson di Piave. La lunga ombra del male', presentazione del romanzo sull’ultima battaglia della Grande Guerra Leggi anche: A Villa Dora la presentazione del libro di manuela piovesan "Il colore del sogno" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Intervista a Pio Esposito: Guardavo la Champions League dal divano, quando ho sentito la musica ho realizzato...; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Fight Club di Chuck Palahniuk: guida alla rilettura di un classico che non smette di scandalizzare; Padovan, lo speleologo talpa di Milano: Quante cose incredibili nella città nascosta. Quante cose ci ha rubato la guerra, a Genova la presentazione del romanzo di Manuela BarbanSabato 24 gennaio al Circolo Unificato dell’Esercito l’incontro organizzato dalla Fondazione Longo-Rubbi, con dialogo moderato dal consigliere regionale Matteo Campora ... genovatoday.it Quante cose diamo per scontate ogni giorno, senza nemmeno accorgercene… Ma per qualcun altro, magari, sono arrivate dopo tanta fatica. Non serve sentirsi in colpa, però ricordarselo ogni tanto aiuta. Soprattutto quando ci viene facile commentare la vita al - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.