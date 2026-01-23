La discesa libera di Kitzbuehel, tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026, si svolgerà con la partecipazione di otto atleti italiani. Ecco gli orari di partenza, i numeri di pettorale e le modalità di visione in TV, per seguire da vicino questa importante competizione di sci alpino.

Saranno otto gli italiani al via della discesa libera di Kitzbuehel, evento valevole per la tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Sulla leggendaria Streif andrà in scena il quinto confronto stagionale tra gli uomini jet del Circo Bianco in questa specialità, quando mancano ormai solo un paio di settimane ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. L’ambiziosa squadra azzurra può puntare ad un risultato di prestigio con Florian Schieder, Mattia Casse, Giovanni Franzoni e soprattutto Dominik Paris, già capace in passato di vincere ben quattro gare a Kitzbuehel (tre in discesa). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando partono Paris e gli azzurri nella discesa di Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tv

Quando partono Dominik Paris e gli azzurri nella prima prova di discesa a Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tvLa prima prova di discesa maschile a Kitzbuehel 2026 è prevista per martedì 20 gennaio alle 11.

Quando partono Dominik Paris e gli azzurri nella seconda prova di discesa a Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tvMercoledì 21 gennaio si svolgerà la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile a Kitzbuehel 2026, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.

