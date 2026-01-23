Quando il biathlon oggi in tv Short individual femminile Nove Mesto 2026 | orario startlist streaming
Oggi, venerdì 23 gennaio, si svolge la gara di biathlon Short Individual femminile a Nove Mesto, seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. La competizione si svolgerà sulle nevi ceche, con orario, startlist e streaming disponibili per seguire l’evento in diretta. Ecco tutte le informazioni utili per seguire la gara sul sito e in TV.
Oggi, venerdì 23 gennaio, prosegue la sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Nove Mesto (Cechia) andrà in scena la 12.5 km Short Individuale femminile, che seguirà quanto accaduto ieri nel medesimo format di gare. Una specialità particolare e di non semplice interpretazione per le atlete. LA DIRETTA LIVE DELLA SHORT INDIVIDUAL FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 18.15 Si parla sempre di una specialità sui quattro poligoni, alternando le serie a terra e quelle in piedi, ma con delle differenze importanti rispetto allo standard classico dell’Individuale: un chilometraggio ridotto (da 15 a 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
