Quando grazie a Maurizio Corona gli arrampicatori trovarono a Erto il loro tempio

Da pordenonetoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie a Maurizio Corona, gli arrampicatori trovarono a Erto un luogo di grande valore storico e naturale. Mauro, giovane operaio e appassionato di montagna, contribuì a rendere questa parete un punto di riferimento per gli scalatori. La sua passione e dedizione hanno permesso di valorizzare un angolo unico, testimone di eventi passati e di un rapporto autentico con la montagna.

«Era il 1975, per la precisione, un giorno qualsiasi. non avevo l’automobile, dovevo scendere a Longarone e mi feci portare dal mio amico Italo Filippin, compagno di tante gare di sci e arrampicate. Fu lui che ad un certo punto, dopo qualche tornante, indicando la parete alla nostra destra, disse: lì ne avresti da divertirti! Fu come un’epifania, una rivelazione: c’era quella roccia azzurra, fantastica. Ci ero passato davanti centinaia e centinaia di volte senza mai rendermene conto”. “L’indomani chiamai Italo, presi martello e chiodi – all’epoca non c’erano perforatori, chiodi a pressione, spit o altre cose del genere – e aprimmo la prima via.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

