Qualiano il Sindaco smentisce le voci di crisi striscianti

Il Sindaco di Qualiano, De Leonardis, ha chiarito recenti indiscrezioni di crisi amministrativa. Dopo le elezioni regionali, il primo cittadino ha confermato che il bilancio è stato approvato, il mandato si concluderà nel 2028 e non ci sono esclusioni o situazioni di instabilità in corso. Questa comunicazione mira a fornire un quadro trasparente sulla stabilità dell’amministrazione comunale.

Dopo le elezioni regionali, il Sindaco De Leonardis risponde alle voci di crisi: bilancio approvato, mandato fino al 2028 e nessuna esclusione. Dopo il nostro articolo dal titolo " Qualiano, tensioni politiche in Consiglio: cosa accadrà ora? " che riportava alcune voci che raccontavano di segnali di scricchiolii nella maggioranza e clima da "caccia alle streghe" nel Palazzo del Comune di Qualiano, sono arrivate le smentite e i chiarimenti del Sindaco De Leonardis. La replica del Sindaco De Leonardis: maggioranza solida. A chiarire tutto è intervenuto il Sindaco con un video pubblicato su Facebook, dall'incipit simpatico ma subito diretto.

